Erkelenz - Auf den Spuren der Kreuzherren

Erkelenz. Im vergangenen Jahr war der Heimatverein der Erkelenzer Lande (HEL) mit dem Förderverein Hohenbusch auf den Spuren der Kreuzherren in Langerwehe und Wenau unterwegs. Diesmal, am Samstag, 1. September, führt die Fahrt nach Maaseik, wo heute noch Kreuzherren leben. Diese Stadt hat aber noch mehr zu bieten.

Der historische Ursprung der Region liegt in Aldeneik. Um 700 stiftete dort der hochadlige Adelhard für seine zwei Töchter Harlindis und Relindis ein Kloster Eycke. Dieses Frauenmonasterium wurde vernichtet durch die Normannen. Um 950 vergab Kaiser Otto I. die Besitzungen des Monasteriums an den Bischof von Lüttich, um dort ein Kapitel von Kanonikern zu gründen. Infolge der religiösen Spannungen im 16. Jahrhundert suchten diese Kanoniker Schutz in der Stadt Maaseik.

In Aldeneik ist nur die Sankt-Anna-Kirche übrig geblieben. In der Nähe, am Westufer der Maas, stiftete der Graf von Loon an der nordöstlichen Ecke seines Territoriums Nova Eycke eine verstärkte Siedlung mit Stadtrechten, die im Jahr 1244 eine selbstständige Pfarrgemeinschaft wurde. Die Einwohner erreichten Wohlstand durch die Bearbeitung von Ackerbau- und Viehwirtschaft, den Markt und die Transportmöglichkeiten über die Maas. Auch die eindrucksvollen Häuser, errichtet im Stil der „Maasländischen Renaissance“, und die Existenz von sechs religiösen Klosterorden in Maaseik sind Zeichen dieses Reichtums.

Die Kreuzherren wohnen bis auf den heutigen Tag noch in Maaseik. Am Ende des 18. Jahrhunderts ließen sie ihre Sankt-Jakobs-Kirche wiedererrichten im prunkvollen Rokokostil. Am 24. Februar 2018 waren Mitglieder des Klosters mit Pater Sangerskring aus Maaseik zur Besichtigung des ehemaligen Kreuzherrenklosters Hohenbusch und in der Stadt Erkelenz. Sie revanchieren sich jetzt dafür und zeigen den beiden deutschen Vereinen ihre Stadt.

Am Samstag, 1. September, ist Abfahrt auf der Neusser Straße am jüdischen Friedhof um 9 Uhr. Der Besuch Sankt-Anna-Kirche in Aldeneik beginnt um 10 Uhr, eine geführte Wanderung durch die Stadt startet um 14 Uhr, der Besuch der Sankt-Jakobs-Kirche im Kreuzherrenkloster Maaseik um 15.30 Uhr, die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant.

Weitere Infos und Anmeldung in der HEL-Geschäftsstelle in Erkelenz, Gasthausstraße 7, sowie unter 02431/85208 und per Mail geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de.