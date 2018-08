Wassenberg-Ophoven - Auch Kindergartenkinder pilgern zur Muttergottes in Ophoven

Wassenberg-Ophoven.

Die Wallfahrt zur Muttergottes in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Ophoven beginnt am Dienstag 4. September. Um 8 Uhr treffen sich die Frauen der Pfarrei St. Marien Wassenberg zu einem Wortgottesdienst mit anschließendem Frühstück in der Mehrzweckhalle.