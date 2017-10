Auswertung, Dokumentation, Grabungen?

Die Daten werden auch nach der Auswertung in der Fachpresse veröffentlicht. Über eine Dokumentation auf dem ehemaligen Klostergelände wird ebenso nachgedacht wie über die Veröffentlichung in Form eines Buches zum 20-jährigen Jubiläum des Fördervereins in drei Jahren.

Ob gar archäologische Grabungen folgen werden, hänge neben dem benötigten Geld auch davon ab, was man zu finden hoffe, betont Frank Körfer.