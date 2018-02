Erkelenz - Altweiber: Glasverbot auf dem Johannismarkt

Erkelenz. Um am Altweibertag Alkoholexzesse auf dem Johannismarkt zu verhindern, ergreift die Stadt Erkelenz wieder mehrere Maßnahmen. So gilt am Donnerstag, 8. Februar, unter anderem ein Glasverbot für den Johannismarkt.

An den drei Einlassstellen an der Brück-, Kirch- und Gasthausstraße wird es Taschen- und Alterskontrollen geben. Die Zugänge von der Burgstraße und von Hülsersgässchen werden an diesem Tag komplett geschlossen. Zudem wurden Karnevalsvereine, Supermärkte, Gaststätten, Kioske, Tankstellen und weitere Verkaufsstellen von Alkohol über den Jugendschutz informiert.

Im Rahmen der kreisweiten Kampagne „Weniger Alkohol“ wird ein Informationsstand auf dem Vorplatz der Leonhardskapelle aufgebaut. Dort haben Jugendliche die Möglichkeit, sich zum Thema Alkohol zu informieren. Zusätzlich werden von 11.30 bis 14 Uhr zwei „Promille-Scouts“ auf dem Johannismarkt eingesetzt. Sie treten mit den dort feiernden Jugendlichen in Kontakt.

„Wichtig ist, dass nicht nur Behörden, Schulen und Krankenhäuser zu Karneval in der Verantwortung stehen, sondern auch Teilnehmende an Feiern, Veranstaltungen, Umzügen und Eltern Zivilcourage, Konsequenz, Mut und Solidarität zeigen sollten. Die Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums sind ein gesamtgesellschaftliches Anliegen“, betont die Stadtverwaltung.