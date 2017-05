Erkelenz-Hetzerath.

Das ehemalige Kloster der Kreuzherren gibt immer wieder neue Geheimnisse preis. Ab und zu spielt der Zufall dabei den Forschern vom Förderverein in die Hände. So zum Beispiel bei der dringend nötigen Sanierung des Wandputzes im Flur des Herrenhauses, bei der man auf Mauerreste stieß, die so gar nicht zum Umfeld passen wollten.