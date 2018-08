Waldfeucht-Haaren - Als Pfarrer Rottink für die Menschen in Haaren da war

Waldfeucht-Haaren.

Die Freude über die große Zahl der Täuflinge während seiner Jahre als Pfarrer in der Pfaarrei St. Johannes der Tufer von Haaren waren Drs. Gerard Rottink selbst im Ruhestand noch anzumerken. So wie die Gottverbundenheit in der Verkündigung, war es die Nähe zu den Menschen seiner Pfarrei, die seine Jahre als Priester prägten.