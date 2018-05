Wegberg - Ali-Claudi-Trio spielt in der Wegberger Mühle auf

Wegberg. „Es war ein furioses Konzerterlebnis, das bei einem Folgetermin garantiert erneut die Fans anziehen würde“ – so schrieb die Kritik vor Jahren, als das Ali-Claudi-Trio beim Kulturring zu Gast war.

Und dieses Konzerterlebnis bietet der Kulturring wieder am Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle.

Virtuoser Autodidakt

Im Mittelpunkt steht der Düsseldorfer Ali Claudi, der zu den Pionieren der Jazzgitarre in Deutschland zählt. Schon 1960 begann der Autodidakt mit seiner eigenen Jazzformation seinen speziellen Sound zu verbreiten. 1963 bekam er den ersten Solistenpreis. Ali Claudi gilt als Vertreter des Swing und Blues und ist seit mehr als 40 Jahren ein Begriff in der Jazz-Szene. Er überzeugt nicht nur durch brillantes, jazziges Solospiel, sondern auch als Sänger mit sehr viel Soul – geprägt von Musikern wie Nat King Cole und George Benson.

Er spielte unter anderem mit Kurt Edelhagen und Jimmy Wood und war auf internationalen Jazzfestivals wie Berlin, Burghausen, dem Rheingau-Musikfestival und in Leverkusen zu Gast. In seinem Programm „The Art of Swing“ sind Kompositionen wie „Lady be good“ von Gershwin oder auch „Take the A-train“ von Duke Ellington zu hören.

Begleitet wird er von dem virtuosen Pianisten Hans Günther Adam, der als gelernter Organist durch das Bedienen des Fußpedals den Bass ersetzt, und von André Spajic am Schlagzeug, der in dem Programm durch mehrere Soli brilliert.

Karten zum Preis von 13 Euro gibt es in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße, im Café Samocca der Wegberger Mühle, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße, und im Bürgerservice des Rathauses.