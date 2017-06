Erkelenz.

Am Sonntag war der Lambertusmarkt auch Startpunkt für das „Stadtradeln“. Bis zum 8. Juli geht der dreiwöchige Aktionszeitraum, in dem möglichst viele mit dem Rad gefahrene Kilometer gesammelt werden können. Je mehr Erkelenzer mitmachen, umso besser ist die Chance, später im bundesweiten Vergleich ganz vorne dabei zu sein. Hinter der Kampagne steht eine Idee, die Politiker und Bürger gleichermaßen ansprechen will.