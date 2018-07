Wegberg - Achtung: An diesem Abend ist Lachen unbedingt erwünscht!

Achtung: An diesem Abend ist Lachen unbedingt erwünscht! Letzte Aktualisierung: 27. Juli 2018, 10:53 Uhr

Wegberg. Die Formation „Weibsbilder“gastiert am Freitag, 17. August, im Forum in Wegberg. Bewährt setzen sie erneut auf Wortwitz, Improvisationstheater und Situationskomik, so dass jede Show der Künstlerinnen anders und jedes Mal ein Erlebnis ist.