Erkelenz-Immerath.

Am 8. Januar wird das letzte und vermutlich auch eins der traurigsten Kapitel in der Geschichte der ehemaligen Immerather Kirche St. Lambertus geschrieben. RWE Power beginnt damit, den Immerather Dom abzureißen. Glocken, Kreuze, Heiligenfiguren und anderes Inventar haben mittlerweile neue Plätze in der Kapelle in Immerath (neu) oder anderswo gefunden.