Erkelenz-Keyenberg - Abschied nehmen von der Ortsgeschichte: Braunkohlebagger rücken an

Erkelenz-Keyenberg. Während die riesigen Bagger von RWE Power immer näher rücken, beschäftigen sich die Keyenberger mehr und mehr mit ihrer Ortsgeschichte. So gibt es am Samstag, 8. September, einen von Keyenbergern erarbeiteten und organisierten „Historischen Spaziergang durch Keyenberg“, an dem alle Interessierten teilnehmen können. Start und Ziel ist von 14.30 bis 16.30 Uhr das Pfarrheim An St. Kreuz.

Grund: In den kommenden Jahren soll einer der ältesten Orte im Erkelenzer Land endgültig von der Landkarte verschwinden. Zusammen mit Unter- und Oberwestrich, Kuckum und Berverath soll Keyenberg vom nahenden RWE-Braunkohletagebau geschluckt werden.

Etwa zwei Stunden

Um aufzuzeigen, welche Geschichte für immer verloren geht, wollen die Organisatoren spannende Einblicke in die Geschichte des Dorfes von der Römer- bis in die Jetztzeit bieten. „Schließlich war Keyenberg schon 400 Jahre vor Berlin urkundlich erwähnt. Die Anfänge liegen aber vermutlich einige 1000 Jahre zurück“, so der Keyenberger Ingo Bajerke, der die Tour mit vorbereitet hat.

Am Samstag um 14.30 Uhr geht es in einer gemütlichen, etwa zweistündigen Runde durch den Ort. Die Wegstrecke ist durchweg befestigt und bewusst kurz gewählt, so dass auch bewegungseingeschränkte Menschen gut mithalten können. An einigen Stationen werden zu historischen Gebäuden und Orten Informationen gegeben und Fragen beantwortet.

Antje Grothus ist vor Ort

Bereits im Juni hatten die „Keyenberger Histories“, wie sich die Gruppe um Bajerke nennt, mit einem kurzweiligen Vortrag mit alten Fotos rund um den Ort viel Zuspruch erhalten. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Für den Spaziergang hat sich mit Antje Grothus auch ein Mitglied der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (Kohlekommission) der Bundesregierung angekündigt. Die Kommission soll bis zum Jahresende das Szenario für den bundesdeutschen Kohleausstieg erarbeiten.

Grothus wird im Anschluss an die Führung interessierten Menschen aus der Region Rede und Antwort stehen.