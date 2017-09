Hückelhoven.

„Vielfalt verbindet“ – so lautet das diesjährige Motto der Interkulturellen Woche in Hückelhoven. Dazu fand in der Aula des Gymnasiums der Abend der Kulturen statt. Birgit Fluhr-Leithoff vom „Arbeitskreis Interkulturelle Woche“, die gemeinsam mit Andrea Kardis, Integrationsbeauftragte der Stadt Hückelhoven, diesen Abend organisiert hatte, begrüßte die Gäste herzlich und versprach ein buntes und vielfältiges Programm.