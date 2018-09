Erkelenz.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 600. Geburtstag der Schützenbruderschaft „Unserer Lieben Frau“ fanden nach dem großen Ball am Samstag in der Stadthalle am Sonntag ihren Höhepunkt. Zum großen Umzug durch die Stadt waren Bruderschaften aus dem gesamten Bezirk mit ihren Majestäten sowie eine Vielzahl an Ehrengästen nach Erkelenz gekommen.