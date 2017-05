Hückelhoven.

Für Lukas Sachse vom Zirkus Pepperoni ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Der 17-jährige Schüler hat die Aufnahmeprüfung an der staatlichen Artistenschule in Berlin in seiner Paradedisziplin Diabolo bestanden. Die Pepperonis sind stolz auf ihren Diabolospieler.