Reiternachwuchs trifft sich in Heinsberg

Die „Heinsberg Classics“ starten am Freitag, 23. Juni, um 8 Uhr auf Dressur- und Springplatz. Die letzte Prüfung beginnt um 18 Uhr auf dem Dressurplatz und um 19 Uhr auf dem Springplatz.

Am Samstag, 24. Juni, geht es auf dem Dressurplatz bereits um 7.30 Uhr weiter. Die ersten Prüfungen auf dem Springplatz beginnen um 8 Uhr. Nach den letzten Prüfungen, die um 19 Uhr auf dem Dressurplatz und um 19.30 Uhr auf dem Springplatz geplant sind, geht es weiter mit einer großen Reiterparty.

Am Sonntag, 25. Juni, beginnen die Prüfungen auf beiden Plätzen um 8 Uhr. Zum Finale steht dann ab 16 Uhr als „Großer Preis von Heinsberg“ eine Springprüfung der Klasse S auf dem Programm.

Zum dritten Mal seit 2015 werden die „Heinsberg Classics“ durch ein zweites Turnierwochenende zur Förderung des Reiternachwuchses in der Euregio ergänzt, die „Heinsberg Young Riders U25“. Dieses reine Youngster-Turnier am Samstag, 1. Juli, und am Sonntag, 2. Juli, jeweils ab 9 Uhr, soll es den Jugendlichen ermöglichen, sich ausschließlich innerhalb ihrer Altersklasse zu messen.