Wassenberg-Myhl.

Weit über 60 Sportler und Trainer waren beim Abschlusstraining des SC LA Myhl in der Turnhalle Myhl dabei. Vorsitzender Bruno Wilms war ein bisschen stolz, als er in die Halle blickte. Im Mittelpunkt des gemütlichen Abends stand die Übergabe des Deutschen Sportabzeichens in Gold, Silber und Bronze.