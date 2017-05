Zwei Zigarettenautomaten entwendet

Übach-Palenberg/Geilenkirchen. Zwei Zigarettenautomaten sind zu Wochenbeginn in Geilenkirchen und Übach-Palenberg gestohlen worden. In einem Fall konnte eine aufmerksame Anwohnerin die Täter beobachten und der Polizei eine Personenbeschreibung abliefern.

Die Anwohnerin an der Carolus-Magnus-Straße hörte in der Nacht zum Dienstag gegen 2.50 Uhr einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie zwei Männer, die den Zigarettenautomaten in den Kofferraum eines hellblauen VW Golf luden. Der Automat war offenbar aus seiner Befestitung an der Wand gehebelt worden.

Als die Frau die Männer ansprach, stiegen die in das Auto und fuhren in Richtung der Straße „Em Koddes“ davon. Die Männer waren beide etwa 25 Jahre alt. Ein Täter hatte eine schmale Statur und trug eine Baseballkappe, der andere hatte eine kräftige Statur und kurzes, leicht lichtes Haar.

Der zweite Diebstahl eines Automaten in der Nacht zum Montag verlief dagegen unbemerkt. Das Gerät hing an einer Hauswand an der Chorherrenstraße - bis es abmontiert wurde.

Wer Angaben zu den Diebstählen - insbesondere dem Fahrzeug oder den Tätern aus Übach-Palenberg - machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter Telefon 02452/920-0 zu melden.