Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Übach-Palenberg.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei einem Verkehrsunfall in Übach-Palenberg zwei Personen verletzt. Gegen 15.05 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau rückwärts aus einer Einfahrt an der Straße In der Schley. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem zweiten Pkw, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte.