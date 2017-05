Zwei neue Studiengänge in Geilenkirchen

Geilenkirchen. Die Rheinische Fachhochschule Köln (RFH) bietet ab September in Geilenkirchen erneut die Studiengänge „Wirtschaftsinformatik“ mit dem akademischen Grad „Bachelor of Science“ an sowie „Betriebswirtschaftslehre“ (Business Administration) mit einem Bachelor- (Bachelor of Arts) und Masterabschluss (Master of Arts).

Auch Unternehmen jeder Branche und Größe im Einzugsgebiet des Kreises Heinsberg, die ihre Mitarbeiter gezielt fördern oder einen Ausbildungsplatz mit angeschlossenem Studium anbieten möchten, sind eingeladen, sich über das Angebot, die Studiengebühren und Stipendienmöglichkeiten zu informieren.

Die Vorlesungen finden zwei Mal wöchentlich (abends) sowie samstags in den Räumlichkeiten der CSB-Systems statt. Das Studium der Wirtschaftsinformatik bereitet auf die digitale Gestaltung der Geschäftsmodelle in Unternehmen vor. Das BWL-Studium hingegen bietet eine fachlich breite Ausbildung, um wirtschaftliche Strukturen beurteilen zu können.

Eltern, die sich über das Angebot informieren möchten, sind ebenfalls herzlich eingeladen. Die Informationsveranstaltung findet statt am Mittwoch, 7. Juni, um 18 Uhr bei der CSB-System AG, An Fürthenrode 9-15. Weitere Informationen gibt es bei der Studienberatung per E-Mail an infoservice@rfh-koeln.de, oder bei Prof. Dr. Linus Schleupner unter Linus.Schleupner@rfh-koeln.de.