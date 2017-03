Jugendamts-Elternbeirat: Viefältige Aufgaben

Gemäß des Kinderbildungs-Gesetzes (KIBIZ) soll jede Stadt einen Elternbeirat haben. Er ist Ansprechpartner für Eltern, Elternbeiräte, Tagesmütter, Kita-Leitungen, Träger und Verwaltung.

In Geilenkirchen vertritt er die Elternbelange aller zwölf ortsansässigen Kitas als gewählter Vertreter auf kommunaler Ebene. Zudem steht er in Kontakt zum Landeselternbeirat (LEB), dem höchsten Gremium, in dem Eltern mitwirken können. Auch ist er im Jugendhilfe-Ausschuss der Stadt Geilenkirchen tätig und steht in direktem Dialog mit dem Jugendamt.