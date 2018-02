Übach-Palenberg.

Michael Müller hat sich ein neues Fahrrad zugelegt. Müller wohnt in Boscheln und arbeitet als Verkäufer in einem Supermarkt in Herzogenrath. Ungefähr neun Kilometer lang ist die Strecke vom Wohn- zum Arbeitsort. Und da Michael Müller kein Auto hat, ist das Rad die perfekte Alternative. „Mit dem neuen E-Bike sind selbst die Berge bei Herzogenrath kein Problem mehr“, sagt Müller.