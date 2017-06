Zum Jubiläum: Awacs-Jet im Sonderlack

Geilenkirchen. Das wahrscheinlich größte Geschenk zum 35. Jubiläum der Nato-Airbase in Geilenkirchen hat sich die Nato selbst gemacht. Denn nun erstrahlt eine der Awacs-Maschinen im schicken Jubiläumsdesign. „Elegant und doch einfach“, beschreibt der Frankfurter Künstler Norbert Andrup seinen Entwurf.

Mehr zum Thema

Der Designer ist ein Freund von Chairman Raimond Schulz, der sich um die Organisation des Jubiläums kümmert. An den beiden Tagen der offenen Tür am 1. und 2. Juli gibt es insgesamt rund 60 Flugzeuge aus aller Welt in Teveren zu besichtigen, darunter natürlich auch die Jubiläumsmaschine.

Doch es wird nicht nur gratuliert, sondern auch demonstriert. Für Samstag, 1. Juli, ist in Neu-Teveren um 11 Uhr eine Protestkundgebung angekündigt, bei der der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Linkspartei) und Ulli Sander, Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, sprechen werden. Den genauen Ort werden die Veranstalter noch mitteilen.