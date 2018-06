Geilenkirchen-Würm - Zu Fuß nach Kevelaer: Jetzt anmelden für die Wallfahrt

Geilenkirchen-Würm. Wie in jedem Jahr laufen die Vorbereitungen für die Fußwallfahrt nach Kevelaer bereits jetzt auf Hochtouren. Die 272. Wallfahrt findet statt vom 6. September bis 9. September und steht unter dem Motto „Suche Frieden“.

Die Heilige Messe in Würm beginnt am Donnerstag um 5.30 Uhr, anschließend macht sich die Gruppe auf den Weg nach Hinsbeck um am nächsten Tag gegen Mittag das Ziel der Wallfahrt, Kevelaer, zu erreichen.

Mit den Rad- und den Buspilgern wird der Nachmittag verbracht und gemeinsam der Kreuzweg gebetet. Mit der Heiligen Messe am Samstagmorgen beginnt der dritte Tag und damit für die Fußpilger die Heimreise, die am Sonntag mit dem Einzug in Würm und dem Schlusssegen endet.

Zur weiteren Planung und zur Buchung der Quartiere sind die Anmeldungen der Fußpilger aus der Pfarre St. Gereon und der umliegenden Pfarren zwingend erforderlich.

Anmeldeschluss ist der 15. Juli. Anmeldungen sind möglich bei Peter Heuter unter Telefon 02453-2054 und Christa Zimmermann unter Telefon 02453-3815108 bzw. per E-Mail: zimmermann-josef@web.de.