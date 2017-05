Woche im Zeichen der Raupe Nimmersatt

Geilenkirchen. Für die „Hierbleiber“ hatte sich das Team der Kita Triangel in Geilenkirchen etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Hierbleiber“, das sind die Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mit in die Erholungsmaßnahme der Einrichtung nach Holland gefahren sind.

Aber auch sie sollten in ihrer Einrichtung eine ganz besondere Woche erleben. Die Tage standen ganz im Zeichen des Autors Eric Carle. Im Außenbereich der Kita streunen die einen herum, während andere eine große Leinwand bemalen. Wieder andere Kinder lassen sich von einer Erzieherin fantasievoll schminken: als Raupe Nimmersatt, als Schmetterling oder als kleine Spinne. Denn diese Tiere sind die Hauptdarsteller in den Büchern von Eric Carle.

Logopädin Hester Moonen hatte sich für die Kinder einiges einfallen lassen: Eineinhalb Wochen lang verwandelte sich die Kita in ein Eric-Carle-Land. Die Bücher des berühmten Kinderbuchautors, dessen „Die kleine Raupe Nimmersatt“ wahrscheinlich fast jedes Kind kennt – und auch die meisten Erwachsenen –, standen nun im Mittelpunkt.

Hester Moonen: „Ich mag die Bücher von Eric Carle sehr. Für mich ist er einer der besten Kinderbuchautoren überhaupt. Aber die meisten Menschen kennen nur die Raupe Nimmersatt.“ Dabei habe er über 50 Bücher geschrieben und gestaltet, so die Erzieherin weiter.

Da sei es überhaupt kein Problem gewesen, zu den verschiedenen Bildungsbereichen der Kita wie Kommunikation und Sprachentwicklung, Motorik, Kunst und Kreativität, Denken oder Lernen, verschiedene Spiele und Aktionen zu entwickeln, die auf Motiven Eric Carles beruhen.

So stand zum Beispiel im Bildungsbereich „Wahrnehmung“ das Buch „Die kleine Spinne spinnt und schweigt“ im Zentrum der Aktivitäten. Bei diesem Tastbilderbuch ist unter anderem das Spinnennetz fühl- und sinnlich erfahrbar. „Die Kinder können sich mit dem Buch beschäftigen und etwas zum Thema basteln oder malen, wenn sie dazu Lust haben.“

Damit wurde die Zeit der Erholungsmaßnahme nicht wie sonst von therapeutischen Angeboten bestimmt, sondern sollte auch für die „Hierbleiber“ eine entspannte Zeit sein, in der sie selbst entscheiden konnten, woran sie teilnehmen. Die kreativen Ergebnisse der „Eric Carle-Tage“ werden in einer kleinen Ausstellung in der Kita präsentiert.