Gangelt-Birgden.

„Wir kommen heut zusammen, gemeinsam sind wir stark. Jeder lächelt freundlich, weil er die andern mag.“ So beginnt das Kinder-Stark-Machen-Lied, das in der Woche der Freundlichkeit in den sechs Kindergärten und zwei Grundschulen der Gemeinde Gangelt gesungen wurde.