Winzerfest locken zahlreiche Besucher auf den Übacher Rathausplatz

Übach-Palenberg. „Wenn wir feiern, dann feiern wir richtig“, sagte Schirmherr und Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch bei der Eröffnung der inzwischen vierten Auflage von „NEW-Musiksommer meets Winzerfest“. Dabei hätte sein sprichwörtlicher Schirm zumindest kurz vor der offiziellen Eröffnung am Fronleichnamstag beinahe ausgepackt werden müssen.

Denn kurz bevor die Band Night Flyers sich als Eisbrecher auf der eigens aufgebauten Bühne daran machte, die Gäste in Stimmung zu bringen, goss es wie aus Eimern. Danach war aber schnell wieder warmes Wetter angesagt, und so schnell, wie der Regen kam, war er auch wieder vergessen.

Das rührige Team vom Biergarten sorgte per Abzieher und Lappen dafür, dass jeder der vielen Besucher schon am Premierenabend einen trockenen Platz hatte. Und da abends auch das Wetter mitspielte, war es eine bestens besuchte Veranstaltung, was den Hauptsponsor NEW natürlich sehr freute.

„Wir freuen uns darauf, mit den Leuten in Übach vier Tage lang so richtig zu feiern“, betonte auch deren Vertreter Patrick Beckers. Die Kombination aus echten Winzerweinen, die von den Fachleuten selbst verkauft wurden, aus einem prallen Angebot an Live-Musik und aus vielen kulinarischen Genüssen war es auch, die für Begeisterung sorgte.

„Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass einige kompetente Winzer zu uns kommen, denn die wissen schließlich am besten, was den Gästen schmeckt und wo es herkommt“, so Wirtin Astrid Spiertz. Die Weine kommen dabei aus den Gebieten Pfalz und Südpfalz, Franken und Mosel-Saar-Ruwer. Moderator Markus Peggen freute sich, dass passend zu den vier Veranstaltungstagen gleich auch vier Weinanbaugebiete auf dem Programm standen. „So können Sie sich jeden Tag einen anderen aussuchen und ihre ganz persönliche Weinroute anlegen“, meinte er augenzwinkernd.

Was Peggen an Bühnenprogramm ansagen durfte, war aller Ehren wert. Denn schon die Night Flyers wussten mit ihrer gekonnten Mischung aus deutschsprachigen Schlagern und internationalem Pop zu begeistern. Als am Eröffnungsabend dann noch die Sunny Pipers mit ihrer Musik aufspielten, durften die Organisatoren den ersten Veranstaltungstag als sehr gelungenen Auftakt notieren.

Am Freitag gehörte der riesige Bühnenwagen dann den Roxx Busters mit den bekannten Stücken der Bands Supertramp, Led Zeppelin oder auch längst verglühten One-Hit-Wondern á la „Kyrie“ von Mr. Mister. Einfach perfekt spielten die Bandmitglieder die Hits originalgetreu nach. Auch die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Pro Übach, die das Fest wie immer unterstützten, dürften unter den zahlreichen Gästen gewesen sein.

Glenrock spielt am Samstag

Wer selbst noch die Atmosphäre von Musiksommer und Winzerfest schnuppern möchte, kann am Samstagabend die Band Glenrock erleben, die gegen 19.30 Uhr für Schwung auf der Rathausplatzbühne sorgen wird. Und am Sonntag gibt es mit den „Local Heroes“ von der Privat-Musikkapelle Scherpenseel und dem beliebten Instrumentalverein Herbach am Nachmittag noch zwei weitere Perlen im Programm. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, samstags ist das Festgelände ab 14 Uhr geöffnet, sonntags geht es schon zur Frühschoppenzeit gegen 11.30 Uhr los.