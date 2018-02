Übach-Palenberg - Willkommen zurück: Scherpenseel hat wieder einen Karnevalszug

Übach-Palenberg.

So etwas wie eine Auferstehung erlebte der legendäre Tulpensonntagszug in Scherpenseel. Denn nach dem Ende der KG „Scherpe-Bösch-Wenk“ im vergangenen Jahr blieb im Kalender zunächst eine Lücke. Das war 2017, doch in diesem Jahr sorgten die frischen Karnevalsfreunde Scherpenseel für eine Wiederbelebung. Und das schlug ein wie die sprichwörtliche Bombe.