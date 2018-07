Geilenkirchen-Lindern - Willi Arlt hat für die Preisträger des Klavierfestivals Unikate geschaffen

Geilenkirchen-Lindern.

Das 7. internationale Klavierfestival mit Konzerten, Meisterkursen und einem internationalen Klavierwettbewerb, dem Euregio Piano Award, wird vom Queen-Elisabeth-Preisträger Andrejs Osokins am kommenden Sonntag, 22. Juli, um 18.30 Uhr in der Kreissparkasse in Geilenkirchen eröffnet.