Berufsinformationstag:Handwerk stellt sich vor

Schüler, Lehrer und Ausbildungsbetriebe treffen sich am Samstag, 4. Februar, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr am Berufskolleg für Ernährung, Sozialwesen und Technik in Geilenkirchen, Berliner Ring 48-54.

Dabei sind an diesem Tag: Maurer, Straßenbauer, Tischler, Maler und Lackierer, Metallbauer, Elektriker, Friseure, Bäcker, Fachverkäufer und Fleischer.