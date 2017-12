Übach-Palenberg - Weihnachtskonzert des CMG

Übach-Palenberg. Das „Weihnachtskonzert 2017“ des Carolus-Magnus-Gymnasiums Übach-Palenberg findet am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Stadt Übach-Palenberg, Comeniusstraße 16, statt.

Neben den Chören der Unter-, Mittel- und Oberstufe treten das Schulorchester, die Nachwuchs-Bigband und die Bigband auf. Mit charmanter Moderation und szenischen Darstellungen führen die Mitglieder der Theater-AG durch das Programm.

Die Schülerinnen und Schüler des Carolus-Magnus-Gymnasiums bringen unter anderem bekannte Evergreens wie Johnny Marks „Rudolph the red-nosed reindeer“, John Frederick Coots „Santa Claus is coming to town“, Mariah Careys „All I want for Christmas is you“ oder Joseph Carleton Beals und James Ross Boothes „Jingle bell rock“ dar. Aus den aktuellen Charts stammt Mark Forsters „Chöre“. Nicht fehlen dabei darf der berühmte „Sleigh Ride“ aus der Feder von Leroy Anderson.

Die Filmmusik ist diesmal vertreten durch Hugh Martins „Have yourself a merry little Christmas“, durch „Believe“ von Glen Ballard und Alan Silvestri aus dem Film „Polarexpress“ und durch „A Charlie Brown Christmas“ aus dem gleichnamigen Film der Comicserie „Peanuts“. Französische Weihnachtsmusik kommt zu Gehör mit „Les Anges dans nos campagnes“. Einen großen Teil nimmt das Musical ein. Dieses Mal kommt eine Zusammenstellung aus „König der Löwen“ zu Gehör, geschrieben von Elton John und Tim Rice.

Auf das nahende Weihnachtsfest kann sich das Publikum darüber hinaus mit klassischen deutschen Weihnachtsliedern einstimmen lassen. Die Bigband unterhält passend zum Fest mit modernen Arrangements im weihnachtlichen Sound. Der Eintritt zum Schulkonzert ist frei. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen in der Welt würden sich die Schüler jedoch über eine freiwillige Spende für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ freuen.