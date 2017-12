Gangelt.

Wieder keine weiße Weihnacht im Gangelter Wildpark! Trotzdem war es anders als all die anderen Jahre. Diesmal machte der Weihnachtsmann am Heiligen Abend, kurz bevor es mit den Bescherungen landauf, landab losging, zwischen Rehen, Elchen und Wildschweinen Station, um auf den allerletzten Drücker die Zettel vom Wunschbaum in Empfang zu nehmen.