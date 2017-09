Geilenkirchen.

Draußen wird es langsam dunkel, während in der Turnhalle an der Annabergstraße in Frelenberg die Lichter angehen. Hinten steht ein beinahe unscheinbarer Mann in schwarzer Trainingskleidung. Es ist Tom Klein, Großmeister in verschiedenen Kampfsportarten, der sich gerade auf sein neuestes Programm vorbereitet.