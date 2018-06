Übach-Palenberg.

Die ersten Reaktionen ließen sich am besten als vorsichtig erleichtert beschreiben. Und daran hat sich auch am Freitag, Tag zwei nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf, nichts geändert. Festhalten lässt sich zweierlei: In der jahrelangen Hängepartie um die Übach-Palenberger Wasserkonzessionen ist das Schlimmste aus Sicht der Stadt erst einmal abgewendet.