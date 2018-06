Geilenkirchen.

Eine Meinung zum Syrien-Konflikt zu haben, ist aufgrund der vielfältigen Nachrichtenlage manchmal gar nicht so einfach. Da war es natürlich ideal, einen Redner mit syrischer Abstammung zu begrüßen. Und so berichtete Dr. Kinan Jaeger, seines Zeichens Lehrbeauftragter an der Uni Bonn, auf Einladung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), Sektion Aachen/Heinsberg, auch sehr persönlich über sein Vaterland.