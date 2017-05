Gangelt.

Professor Dr. Heinz Lynen von Berg kehrte noch einmal an seine alte Schule zurück, ein paar Wochen bevor diese für immer geschlossen wird. Lynen von Berg verließ vor 40 Jahren die Realschule Gangelt mit der Mittleren Reife. Heute hat der in Süsterseel geborene Sozialwissenschaftler eine Professur an der Hochschule Bremen. Für die „letzten Mohikaner“ der Realschule, die 10er-Klassen, hielt Lynen von Berg einen Vortrag zum Thema Rechtsextremismus.