Geilenkirchen-Gillrath - Vorfreude auf den Zapfenstreich: Bezirksschützenfest in Gillrath

Geilenkirchen-Gillrath. Eine der größten Bruderschaften im Bezirksverband Geilenkirchen ist in diesem Jahr Ausrichter des Bezirksschützenfestes und blickt zugleich auf 212 Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Pünktlich zum Schützenfest von Freitag, 7. September, bis Montag, 10. September strahlt der Ort Gillrath seine Vorfreude aus.

Alle Schützenbrüder um Präsident Hermann Roth, die schon seit über einem Jahr mit der Planung beschäftigt sind, sowie das Königspaar Ingo und Christel Plum und die Ehrendamen fiebern dem großen Fest entgegen, welches letztmalig vor zwölf Jahren im Ort stattfand. Das Bezirksschützenfest steht unter der Schirmherrschaft des heute in Krefeld lebenden, ehemaligen Gillrathers Dr. Jürgen Kadelka.

Kölscher Abend ist ausverkauft

Los geht es am Freitag mit einer seit Monaten ausverkauften Eventparty mit den Bands „Querbeat“ und „Cat Balou“ sowie einem DJ. Der Samstag steht dann ganz unter dem Zeichen der Heimat. Ab 20 Uhr findet der Heimatabend unter Mitwirkung des Trommler- und Pfeifercorps Gillrath, der Freiwilligen Feuerwehr Gillrath/Hatterath und des Musikvereins Waldenrath statt. Hier haben die Besucher die Gelegenheit, viele ehemalige Gillrather wiederzusehen. Außerdem können sich alle Gäste schon auf den Großen Zapfenstreich freuen.

Der Sonntag startet in Gillrath zur Herbstkirmes immer mit der Prozession anlässlich des Pfarrpatroziniums. Am Nachmittag findet dann der Empfang der auswärtigen Bruderschaften ab 13 Uhr sowie die Feldandacht mit dem Ehrenpräses der Bruderschaft, Winfried Müller, auf dem Sportplatz statt. Anschließend folgt der große Festaufzug mit 27 Bruderschaften und zum Abschluss die Parade in der Bergstraße und ein stimmungsvoller Ausklang im Festzelt.

Frühschoppen am Montag

Am Montag beginnen die Feierlichkeiten mit dem Kirchgang um 10 Uhr. Anschließend startet ein zünftiger Frühschoppen im Festzelt mit einem leckeren Mittagessen. An diesem abschließenden Montag wird bestimmt bei dem einen oder anderen Getränk genug Zeit sein, das ganze Bezirksschützenfest noch einmal Revue passieren zu lassen und über das Erlebte zu befinden.

Die St.-Blasius-Schützenbruderschaft Gillrath freut sich mit all ihren Mitgliedern und Helfern auf zahlreiche Besucher aus dem Ort selbst und natürlich auch darüber hinaus. Darüber hinaus bittet die Bruderschaft alle Gillrather, ihre Häuser an diesem Wochenende festlich zu beflaggen.

Auch für die kleinen Kirmesbesucher ist mit einer Budenstadt sowie einer Bull-Riding-Anlage Kirmesflair garantiert.