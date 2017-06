Geilenkirchen.

Die Literaturkurse am Bischöflichen Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen brachten schon immer Besonderes hervor, auch die jüngste Aufführung unterstrich nun den hohen Anspruch der Produktionen. So zeigten die Literaturkurse „Theater“ und „Medien“ am Abend vor dem Feiertag zwei Facetten moderner Unterhaltung.