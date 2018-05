Geilenkirchen-Teveren.

320 Mal wären die Crews der U.S. Air National Guard, die auf dem Nato-Flugplatz Teveren stationiert sind, in den letzten 25 Jahren um die Welt geflogen, würde man ihre Flugkilometer addieren. 15.000 Menschen bildeten in den 25 Jahren die alle 14 Tage wechselnden Besatzungen, die von Teveren aus mit ihren Tankflugzeugen starten.