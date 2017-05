Vogelschuss in Hünshoven

Geilenkirchen-Hünshoven. Die St.- Johannes-Schützenbruderschaft von 1664 Hünshoven veranstaltet ihren traditionellen Vogelschuss in diesem Jahr bereits am Christi Himmelfahrtstag, 25. Mai, auf dem Hünshover Hof.

Die Schützen treffen sich um 14 Uhr am Wendehammer an der Straße „Am Wiesenhang“. Um 15.15 Uhr ist Abmarsch zum Vogelschuss.

Nach der Ermittlung des neuen Königs findet, wie auch in den letzten Jahren, wieder der Bürgervogelschuss statt. Hieran können alle Besucher mit Ausnahme der Schützenbrüder der St.-Johannes-Schützenbruderschaft teilnehmen. Ab 15.30 Uhr werden in der „Cafeteria“ Waffeln mit heißen Kirschen angeboten, und der Grillstand bietet Herzhaftes an.

Hüpfburg für die Kinder

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die St. Johannes Schützen-Kapelle. Für die Kinder steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Die Schützen laden alle Freunde und Interessierte ab 15.30 Uhr herzlich auf den historischen Hof an der Aachener Straße ein.