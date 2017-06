Gangelt-Stahe.

Was ist der größte Schatz auf Erden? Diese Frage stellten sich die Kinder des Gemeindekindergartens „Villa Kunterbunt“ in Gangelt-Stahe zu ihrem 30. Jubiläum. Ein Theaterstück, angelehnt an das Bilderbuch „Der größte Schatz der Welt“ von Andrea Schütze, sollte bei der Beantwortung der Frage helfen.