Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Geilenkirchen/Übach-Palenberg.

Bei einem schwerem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 364 in Geilenkirchen sind am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eine Autofahrerin war in den Gegenverkehr geraten, ihr Fahrzeug prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.