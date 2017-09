Übach-Palenberg-Scherpenseel.

Auch die vierte Auflage des von Karl Gerads von der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Scherpenseel organisierten Herbstmarktes war wieder gut besucht. So gab es Vieles für Haus und Heim, Leib und Magen zu sehen. Rund um das Feuerwehrhaus an der Grotenrather Straße gab es Kunstwerke aus Holz, Krippen und Filzarbeiten.