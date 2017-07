Geilenkirchen.

Auf ein paar Dinge ist vor den Sommerferien am Bischöflichen Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen immer Verlass. So kommt garantiert ein angemessener Abschied für die Abiturienten zustande, es gibt viele künstlerische Beiträge aus dem gesamten Schuljahr, und Leo Jansen präsentiert die Künste „seiner“ Big Band beim Sommerkonzert.