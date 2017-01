Viel Neues beim Musikverein Birgden

Gangelt-Birgden. Zur Jahreshauptversammlung des Musikvereins Birgden 1914 konnte Vorsitzender Harald Pelters im Vereins- und Bürgerhaus eine große Anzahl von Mitgliedern begrüßen, unter diesen auch die Ehrenmitglieder Heribert Knoben, Stefan Nobis und Heinrich Nobis.

Pelters erläuterte bei dieser Gelegenheit seinen seit längerem bekannten Entschluss, sich bei den anstehenden Neuwahlen zum Vorstand nicht erneut zur Wiederwahl stellen zu wollen. Es sei ihm eine Ehre und eine Freude gewesen, den Verein über 22 Jahre führen und repräsentieren zu dürfen, doch nun sei einmal die Zeit für ihn gekommen, sein Amt in andere Hände zu legen.

Geschäftsführer Helmut Görtz würdigte Pelters Wirken und dankte ihm für seinen großen Einsatz und sein nimmermüdes Engagement zum Wohle des Vereins. Er hob als herausragende Leistungen in der Amtszeit von Pelters die Einrichtung des vereinseigenen Probenraums in der alten Schule Birgden hervor sowie die Gründung eines Jugendorchesters und die Etablierung der „Bläserklasse“ für den musikalischen Nachwuchs in Zusammenarbeit mit der Grundschule Birgden.

Ferner erinnerte Görtz an Harald Pelters Arbeit bei der Organisation verschiedenster Vereinsausflüge und wies noch einmal darauf hin, dass der scheidende Vorsitzende mit 22 Jahren Amtszeit mit Abstand Rekordhalter in der über hundertjährigen Geschichte des Vereins sei.

Die versammelten Musiker dankten Harald Pelters mit langanhaltendem Applaus. Abschließend wurde ihm noch eine besondere Ehre zuteil: Mit einstimmigem Beschluss wurde er für seine außerordentlichen Verdienste zum Ehrenvoristzenden des Musikvereins ernannt. Sichtlich bewegt nahm Harald Pelters diese Ernennung an.

Zu seinem Nachfolger als Vorsitzender wurde Helmut Görtz gewählt. Er gehört seit 32 Jahren dem Vorstand an und amtierte seit 1988 ununterbrochen als Schrift- und Geschäftsführer.

Görtz bedankte sich für das große Vertrauen und bat alle Anwesenden, ihn auch in seiner neuen Position nach Kräften zu unterstützen. Bei den weiteren Vorstandswahlen wurden die Amtsinhaber Georg Schreinemacher als Kassierer und Christoph Cremers als Notenwart bestätigt. In der Nachfolge von Helmut Görtz wurde Wolfgang Beckers zum Geschäftsführer gewählt. Kassenprüfer sind Karl Nolten, Katharina Krings und Jessica Olufayo.

Helmut Görtz blickte schließlich voraus auf das am 25. März anstehende Frühjahrskonzert des Musikvereins Birgden in der Mehrzweckhalle, das unter neuer musikalischer Leitung stattfinden wird.

Da im vergangenen Herbst der bisherige Dirigent Markus Knoben nach nur zweijähriger, guter Zusammenarbeit den Verein aus beruflichen Gründen leider verlassen musste, konnte nach einem Auswahlprozess unter sieben Kandidaten mit diversen Probedirigaten der 59-jährige Jo Brouwers aus dem niederländischen Wessem als neuer Orchesterleiter gewonnen werden.

Der Name Jo Brouwers dürfte allen Kennern der Blasmusikszene unserer Region ein Begriff sein, da er als langjähriger, erfolgreicher Dirigent des Musikcorps Braunsrath in bester Erinnerung sei, betonte Görtz. Der studierte Posaunist und Dirigent habe schon schnell einen guten Draht zu den Birgdener Musikern gefunden und nun gehe es darum, in den verbleibenden Wochen bis zum Konzert intensiv daran zu arbeiten, die Premiere unter der neuen Leitung zu einem Erfolg werden zu lassen.