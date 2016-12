Übach-Palenberg/Herzogenrath.

Zur Weihnachtszeit feierte traditionell der Instrumental-Verein Herbach mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in Herbach, einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Thekla und einem musikalischen Frühschoppen im Bürgerhaus sein 121. Stiftungsfest.