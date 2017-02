VfR mit zwei Teams in der Bezirksliga

Übach-Palenberg. Seit diesem Wochenende steht es fest: Die Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg startet ab der kommenden Saison gleich mit zwei Herrenteams in der Bezirksliga.

Am so genannten „DMS-Wochenende“, an dem zentral die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen werden, entscheidet sich immer auch, in welcher Klasse die Schwimmer in der kommenden Saison antreten werden.

Im Eschweiler Hallenbad schaffte es die Zweitbesetzung nun wie die erste Mannschaft in der Bezirksliga zu starten. Kleiner Wermutstropfen am Rande: Dem Aufstieg der Zweiten ging zuvor der Abstieg der Ersten aus der Landes- in die Bezirksliga voraus. Dennoch fiel das Fazit von Vereinstrainer Manfred „Fredl“ Rothärmel sehr positiv aus: „Das war eine Spitzenleistung.“