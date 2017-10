Geilenkirchen-Bauchem.

Mehr als 100 Jugendliche aus fünf Jugendzentren in Geilenkirchen, Übach-Palenberg, Hückelhoven, Heinsberg und Oberbruch sind in 13 Teams beim Streetsoccer-Turnier in der Sporthalle in Bauchem angetreten. Drei Spieltage sind angesetzt, bis schließlich der diesjährige Meister des traditionsreichen Turniers, das vom Evangelischen Kirchenkreis Jülich veranstaltet wird, feststehen wird.