Geilenkirchen - Verkehrsunfall auf der B56: eine schwer und drei leicht verletzte Personen

Geilenkirchen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 in Höhe der Ortschaft Immendorf wurde am Dienstag eine Person schwer verletzt. Drei weitere Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine Autofahrerin aus Geilenkirchen hatte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen.

Die 81-jährige Fahrerin war am Dienstagnachmittag auf der B56 von Geilenkirchen in Richtung Aldenhoven unterwegs. In Höhe der Ortschaft Immendorf wollte die Seniorin nach links abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die 81-jährige Frau verletzte sich leicht, ebenso die 42-Jährige Geilenkirchenerin, die den anderen Wagen fuhr. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Mitfahrer der jüngeren Frau. Ein 30-Jähriger, der auch im Auto saß, zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach erster notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle wurden alle verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während die drei leicht Verletzten nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, musste der 30-jährige Mann stationär im Krankenhaus verbleiben.

Feuerwehrkräfte reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten der beiden Fahrzeuge.