Geilenkirchen.

Ob die Sieger gleich mal zur ausgedehnten Meisterfeier in den Mallorca-Flieger gestiegen sind, stand am Ende von zwei spannenden Tagen bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft der DJK Lindern-Würm-Beeck nicht fest. Klar war aber, dass man auf ungewohntem Terrain in der Sporthalle in Würm – die üblicherweise genutzte Halle in Lindern wird derzeit saniert – beste Leistungen erbrachte.