Geilenkirchen.

Um Georg Schmitz wütend zu machen, braucht es schon einiges. Politische Angriffe lächelt er in der Regel weg, von Rückschlägen lässt er sich kaum entmutigen, und auch privat ist der Geilenkirchener Bürgermeister für sein sonniges Gemüt bekannt. Was ihn jedoch auf die Palme – oder in diesem Fall eher auf den Baum – bringt, sind Ungerechtigkeit, Vandalismus und feige Zerstörungswut.